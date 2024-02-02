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14:01, 2 февраля 2024 года Глава Ливен Сергей Трубицин проведет прямой эфир С жителями он пообщается в соцсетях.





Глава города Ливен Сергей Трубицин пообщается в соцсетях с жителями. Прямой эфир он проведет 2 февраля.



Задать вопросы и сообщить о проблемах можно будет на площадке соцсети "Вконтакте", на личной странице градоначальника. Начало эфира в 18.00.



Традицию общаться с жителями онлайн в Орловской области основал губернатор Андрей Клычков. Уже несколько лет глава региона несколько раз в неделю выходит в эфиры, где освещает самые острые темы из жизни области, отвечает на вопросы орловцев. Вслед за ним тенденцию переняли и другие чиновники.





Ольга СУПОНЕВА



