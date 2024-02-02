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10:00, 2 февраля 2024 года Россиянам расскажут о героях-орловцах В павильоне региона на ВДНХ пройдет неделя патриотизма и воинских традиций.



Фото: пресс-служба правительства региона

Гости выставки "Россия" смогут подробнее узнать о героях-орловцах. С 5 по 8 февраля на ВДНХ в павильоне №75 состоится неделя патриотизма и воинских традиций.



По информации пресс-службы правительства региона, с 10.00 до 14.00 будет работать фотовыставка "Орловцы – Герои Российской Федерации". Гостям покажут видеоролики с фото наших земляков, погибших в локальных конфликтах. Также можно будет узнать о тех, кто стал Героем России, мужестве бойцов, сражающихся сейчас в зоне СВО.



На стенде будет работать "живая" выставка: волонтеры наденут военную форму солдат, участвовавших в войнах и локальных конфликтах в Афганистане и Чечне.





Сергей Силаев



