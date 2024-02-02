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12:50, 2 февраля 2024 года В Орловской области оштрафовали поставщика мебели для поликлиники Предприниматель сорвал сроки поставки.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области оштрафовали предпринимателя, вовремя не поставившего медицинскую мебель в детскую поликлинику. За срыв предусмотренных контрактом сроков фирма попала в поле зрения прокуратуры.



Контракт на поставку мебели в детскую поликлинику Ливен был заключен в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Вовремя справиться с возложенной задачей индивидуальный предприниматель не смог.



- Возбуждены два дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения которых судом ему назначено административное наказание в виде штрафов в общей сумме 60 000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



В настоящее время все нарушения устранены, а мебель в поликлинику завезли.





Ольга СУПОНЕВА



