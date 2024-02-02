В Орловской области полицейские проверяют школьные автобусы
Очередной рейд прошел в Малоархангельском районе.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
В Орловской области полицейские проверяют школьные автобусы. Также проходят профилактические беседы с их водителями.
Очередной рейд состоялся в Малоархангельском районе. Сотрудники полиции проверили, есть ли в автобусах аптечки, огнетушители, противооткатные устройства, исправно ли оборудование, в рабочем ли состоянии находятся ремни безопасности. Водителям напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в том числе о соблюдении режима скоростного.
- Цель мероприятия - создание условий для обеспечения безопасных перевозок детей, а также предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, - прокомментировали в Госавтоинспекции Орловской области.