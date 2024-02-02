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9:35, 2 февраля 2024 года

В Орловской области работница МФО присваивала деньги клиентов

Люди возвращали долги за микрозаймы, а попадали деньги в чужой карман.

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве против сотрудницы организации по выдаче микрозаймов. По версии следствия, работница МФО присваивала себе деньги клиентов, которые те возвращали в счет уплаты долга.

Пострадали от рук мошенницы несколько жителей Малоархангельского района, мужчина и две женщины. В 2022-2023 годах они брали займы в микрофинансовой организации на разные суммы, от 12 до 39 тысяч рублей. Клиенты в дальнейшем долги погасили, но через некоторое время им пришли письма с информацией о задолженности. Все трое отдавали деньги при этом одной и той же работнице МФО.

- Полицейские установили подозреваемую в мошенничестве - ею оказалась бывшая сотрудница микрофинансовой организации. Женщина забирала суммы у клиентов и выдавала им самостоятельно изготовленные и распечатанные подложные квитанции об оплате кредитов. При этом злоумышленница официально не вносила информацию об оплате займов, а деньги забирала себе и тратила на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела о всех фактах мошенничества. 



Ольга СУПОНЕВА
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