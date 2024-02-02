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9:00, 2 февраля 2024 года

На Орловщине выполнили плановый показатель Минстроя по вводу жилья

Информацию о количестве введенного жилья в 2023 году опубликовал Орелстат.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области выполнен плановый показатель по вводу жилья, установленный Минстроем России. Всего в регионе в 2023 году ввели в эксплуатацию 374,4 тысяч квадратных метров жилья, из них 194,8 тысяч квадратных метров - в многоквартирных жилых домах и 179,6 тысяч квадратных метров - в индивидуальных жилых строениях.

Динамика показателя к уровню 2022 года составляет +0,1%. Об этом сообщили в правительстве Орловской области. 


Сергей Мерцалов
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