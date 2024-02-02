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8:30, 2 февраля 2024 года Орловцев приглашают на выставку керамики Открытие состоится в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел.



Фото: пресс-служба администрации Орла

Жителей и гостей Орла приглашают посетить выставку керамики Татьяны Соломатиной "Про птиц". Экспозиция начнет работу в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел 7 февраля в 16:00.



Татьяна Соломатина родилась в Орле. В 1972 году закончила Детскую художественную Школу № 1. Затем училась на отделении керамики и стекла Ленинградского художественно-промышленного училища имени Мухиной. После работала художником на Ленинградском Опытном Фарфоровом заводе.



С 2003 года Соломатина занимается педагогической деятельностью, передает свой опыт детям изостудии в Доме детского творчества на Васильевском Острове в Санкт-Петербурге. В 1991 году ее приняли в Союз художников России.



Работы Татьяны Соломатиной были представлены на международных выставках в Германии, Италии, Франции, Финляндии, Черногории, Латвии, Эстонии и Литве. Она активный участник проектов "Керамика на траве" и "Скульптура на плотах", сообщает пресс-служба орловской мэрии.



(6+)





Сергей Мерцалов



