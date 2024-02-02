Орловцев приглашают на выставку керамики

Открытие состоится в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел.
Фото: пресс-служба администрации Орла
Жителей и гостей Орла приглашают посетить выставку керамики Татьяны Соломатиной"Про птиц". Экспозиция начнет работу в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел 7 февраля в 16:00.
Татьяна Соломатина родилась в Орле. В 1972 году закончила Детскую художественную Школу № 1. Затем училась на отделении керамики и стекла Ленинградского художественно-промышленного училища имени Мухиной. После работала художником на Ленинградском Опытном Фарфоровом заводе.
С 2003 года Соломатина занимается педагогической деятельностью, передает свой опыт детям изостудии в Доме детского творчества на Васильевском Острове в Санкт-Петербурге. В 1991 году ее приняли в Союз художников России.
Работы Татьяны Соломатиной были представлены на международных выставках в Германии, Италии, Франции, Финляндии, Черногории, Латвии, Эстонии и Литве. Она активный участник проектов "Керамика на траве" и "Скульптура на плотах", сообщаетпресс-служба орловской мэрии.