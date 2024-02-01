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20:30, 1 февраля 2024 года Орловские первоклашки стали "Орлятами" С гордо поднятой головой они дали свою первую клятву.







В орловской школе № 18 состоялось торжественное посвящение первоклассников в "Орлята". Для 120 детей этот день особенный. И теперь каждый из них готов на новые великие свершения.



Ученица лицея № 18 Дарина Анцупова только недавно села за школьную скамью, но уже твердо убеждена, что важно делать добрые дела. Вступив в ряды "Орлят России", для девочки открываются новые возможности. Кроме помощи окружающим программа направлена и на развитие социальной активности школьников.



- Я хочу помогать людям и животным. Находить много друзей и общаться с детьми из разных стран, - рассказала Дарина.



Путь орлят в большую жизнь только начинается. Первоклассники должны понимать, что теперь они не просто ученики, а будущее нашей страны.





Елена Степовая



