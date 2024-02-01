четверг 1.02.2024 21:45:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:30, 1 февраля 2024 года

Орловские первоклашки стали "Орлятами"

С гордо поднятой головой они дали свою первую клятву.



В орловской школе № 18 состоялось торжественное посвящение первоклассников в "Орлята". Для 120 детей этот день особенный. И теперь каждый из них готов на новые великие свершения.

Ученица лицея № 18 Дарина Анцупова только недавно села за школьную скамью, но уже твердо убеждена, что важно делать добрые дела. Вступив в ряды "Орлят России", для девочки открываются новые возможности. Кроме помощи окружающим программа направлена и на развитие социальной активности школьников.

- Я хочу помогать людям и животным. Находить много друзей и общаться с детьми из разных стран, - рассказала Дарина.

Путь орлят в большую жизнь только начинается. Первоклассники должны понимать, что теперь они не просто ученики, а будущее нашей страны.


Елена Степовая
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.