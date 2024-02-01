Главная » Новости



20:00, 1 февраля 2024 года Отделение реабилитации Покровской ЦРБ востребовано у орловцев Теперь местные жители могут не выезжать из района и получать медицинскую помощь.







Орловчанка Валентина Проскурина может петь, но говорит пока с трудом. Поэтому занимается с логопедом, как и другие орловцы, перенесшие инсульт.



В Покровской ЦРБ отделение реабилитации третьего уровня - амбулаторное. Однако с первых дней работы оно стало востребовано, потому что помощь здесь оказывают многим пациентам.



– Реабилитация очень важна для человека, это повышение качества жизни, - отметила врач физической реабилитации Покровской ЦРБ Галина Сергеева.



Программа реабилитации подбирается каждому пациенту индивидуально. Разрабатывается всей бригадой: реабилитолог, логопед и психолог. А пациенты могут восстанавливаться рядом с домом, не выезжая из района.





Евгения Пьянова



