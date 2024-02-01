Отделение реабилитации Покровской ЦРБ востребовано у орловцев
Теперь местные жители могут не выезжать из района и получать медицинскую помощь.
Орловчанка Валентина Проскурина может петь, но говорит пока с трудом. Поэтому занимается с логопедом, как и другие орловцы, перенесшие инсульт.
В Покровской ЦРБ отделение реабилитации третьего уровня - амбулаторное. Однако с первых дней работы оно стало востребовано, потому что помощь здесь оказывают многим пациентам.
– Реабилитация очень важна для человека, это повышение качества жизни, - отметила врач физической реабилитации Покровской ЦРБ Галина Сергеева.
Программа реабилитации подбирается каждому пациенту индивидуально. Разрабатывается всей бригадой: реабилитолог, логопед и психолог. А пациенты могут восстанавливаться рядом с домом, не выезжая из района.