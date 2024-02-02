Орловцев пригласили на баскетбол

Баскетболистки Орловского государственного университета приглашают болельщиков на домашний тур Высшего дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола. Матчи пройдут 2,3, 4 февраля на площадке спортивного комплекса ОГУ Тургенева по адресу: улица Скворцова, 5.
2 февраля в 18:00 баскетболистки ОГУ сыграют с командой университета имени Канта, 3 февраля в 19:00 соперником орловчанок станет команда "Великолукская стрела", завершением тура станет игра с командой Белгородского государственного университета. Она начнется в 12:00.