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19:00, 1 февраля 2024 года Орловцы начнут голосовать за места для благоустройства с 15 марта Расскажем, что это за точки на карте.







Жители Орла могут высказать мнение и выбрать, как изменятся улицы города. В списке три территории: сквер Танкистов, зеленая зона около Красного моста и сквер Иванова, территория, примыкающая к дому №62 по набережной Дубровинского.



– Именно эти территории примут участие в рейтинговом голосовании, которые выявят абсолютного победителя и предоставят ему право на преображение в рамках нацпроекта в следующем году, - пояснила начальник отдела по аналитической работе администрации Орла Ирина Дурова.



Проголосовать за общественную территорию орловцы смогут с 15 марта до 30 апреля. При этом необходимо авторизоваться на портале Госуслуг.





Эльза Ахмедбекова



