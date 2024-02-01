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18:30, 1 февраля 2024 года

Орел принимает Чемпионат и Первенство ЦФО по ушу

Борьба продлится до 2 февраля.



Чемпионат ЦФО для многих спортсменов - первый крупный турнир на пути к триумфам. Поэтому не случайно, что эти соревнования в Орле стали рекордными по количеству участников. Их - почти пять сотен.

Интерес к ушу растет, в том числе и благодаря общей моде на все азиатское. И для многих этот спорт - настоящее учебное пособие.

- Конечно, я могу сказать спасибо большое своему тренеру, так как тренер - это не только наставник, это вторая мама, которая всегда поддержит и даст совет. Тренер и научила меня принимать правильные решения, как в спорте, так и в жизни, - поделился участник чемпионата из Ивановской области Арсений Смирнов.

Мир ушу - столь же ярок, как и костюмы на спортсменах. Чтобы добиться результатов, важно понимать, что тренировать нужно не только тело. Большую роль здесь играет разум и творческое начало.


Анастасия Дорохова
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