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18:00, 1 февраля 2024 года

В Орле жители дома на Сурена Шаумяна ждут капремонт крыши 12 лет

Вода течет с крыши, когда на улице осадки.



Жители пятиэтажки на Сурена Шаумяна, 38 вынуждены ставить тазики для того, чтобы собирать воду, когда на улице осадки. Проблема появилась еще 12 лет назад. Как следствие – потеки, плесень и испорченная мебель.

– Два года я эту комнату просто закрываю, я в ней не живу. Почему я не живу в ней - невозможно. У меня уже нос не работает, у внучки тоже нос не работает. Я сначала думала, что это такое, потом поняла, что на эту мокроту, на этот запах, - рассказала жительница Орла Людмила Самсонова.

Сосед женщины переехал в этот дом из аварийного жилья. А проблемы у Александра Сальникова те же.

– Крыша, сколько я не обращался, вот это все течет. Снег, дождь и начинает опять заливать. Я не могу ни ремонт сделать, ни жить здесь, ничего, - поделился житель дома №38 по улице Сурена Шаумяна Александр Сальников.

Жильцы дома обращались в разные инстанции. Сотрудники ЖЭУ залатали дыры монтажной пеной, что проблему не решило. Орловцы требуют выполнить капитальный ремонт крыши. В программе капитального ремонта дом участвует, только запланирован он на период с 2027 по 2029 год. Приблизить срок проведения работ можно, но для этого необходим ряд документов.

От жителей запрос, от УК. УК должна представить акты выполненных работ, заключение о том, что действительно это необходимо, - отметил директор регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области Владимир Слизовский.

Порядок всех действий закреплен в постановлении правительства области под номером 96. В фонде капремонта "Вести-Орел" пояснили, что времени для подачи заявки осталось мало. Собрать документы нужно успеть до конца февраля. Но даже в этом случае ремонт кровли жильцов дома №38 ждет только в следующем году.


Владимир Маряшин
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