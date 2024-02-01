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17:00, 1 февраля 2024 года Студенты-христиане из Египта посетили Успенский монастырь Орла Ребята обучаются в орловских вузах.



Фото: Епархиальная комиссия при работе с вузами и научным сообществом

30 января, в день памяти преподобного Антония Великого, в Свято-Успенском мужском монастыре Орла побывала группа египетских христиан-коптов, которые обучаются в орловских вузах. Их сопровождал представитель Коптской Церкви, насельник монастыря святого Антония Великого в Египте иеромонах Дауд эль-Антони. Как сообщили в Орловской митрополии, он несет свое послушание в России и посещает студентов-коптов в разных городах нашей страны для духовного окормления.



Египетскую делегацию встретил руководитель епархиальной комиссии при работе с вузами и научным сообществом иеромонах Елеазар (Сухоруков). Священник рассказал гостям об истории Свято-Успенского мужского монастыря и провел для них экскурсию по обители.





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