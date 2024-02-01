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16:30, 1 февраля 2024 года

Юные футболисты из Орла стали обладателями "бронзы" на престижном детском турнире

Соревнования прошли в Москве.

Фото: департамент физической культуры и спорта

В Москве завершился престижный II Всероссийский Детский футбольный турнир "Мемориал Ярцева среди игроков 2014 года рождения". Команда "Академии Футбола имени Семина-2014" заняла почетное третье место. Юные орловцы уступили только грандам детского и юношеского футбола - столичным "Академии Чертаново" и "Академии "Спартак".

Как сообщает областной департамент физкультуры и спорта, в упорной борьбе орловские ребята проявили характер и огромную волю к победе. Парней лично поздравили легенды российского футбола: заслуженный тренер России Олег Иванович Романцев, игроки золотой эпохи московского "Спартака" Владимир Джубанов и Алексей Мелешин, а также вратарь сборной СССР Ринат Дасаев.

Отметим, что лучшим защитником признан наш Глеб Киселев, попавший также в символическую сборную турнира. Лучшим игроком орловской команды стал Алексей Лазарев.


Сергей Мерцалов
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