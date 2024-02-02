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8:00, 2 февраля 2024 года

В Орловской области стартовал конкурс имени Курнакова "Славлю Родину свою!"

Он проходит с 1 февраля по 12 мая В Туристском информационно-выставочном центре.

Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине стартовал XXVIII областной конкурс имени Курнакова "Славлю Родину свою!". Творческое состязание проводится по трем номинациям:

- "Художественно-графическая"
- "Художественная фотография"
- "Декоративно-прикладное искусство и скульптура".

Поучаствовать в конкурсе смогут орловцы в возрасте 4-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-16 лет, 17 лет-21 года. Тематика, техника, стиль, жанр выполнения работ являются свободными.

Как сообщает портал Орловской области, оригинальность темы, глубину замысла, творческий почерк и индивидуальность, степень законченности произведения, эмоциональность и выразительность композиции оценит жюри. Заявки на участие и работы принимают до 15 марта. Лауреаты конкурса получат денежные призы.


Сергей Мерцалов
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