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8:00, 2 февраля 2024 года В Орловской области стартовал конкурс имени Курнакова "Славлю Родину свою!" Он проходит с 1 февраля по 12 мая В Туристском информационно-выставочном центре.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине стартовал XXVIII областной конкурс имени Курнакова "Славлю Родину свою!". Творческое состязание проводится по трем номинациям:



- "Художественно-графическая"

- "Художественная фотография"

- "Декоративно-прикладное искусство и скульптура".



Поучаствовать в конкурсе смогут орловцы в возрасте 4-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-16 лет, 17 лет-21 года. Тематика, техника, стиль, жанр выполнения работ являются свободными.



Как сообщает портал Орловской области, оригинальность темы, глубину замысла, творческий почерк и индивидуальность, степень законченности произведения, эмоциональность и выразительность композиции оценит жюри. Заявки на участие и работы принимают до 15 марта. Лауреаты конкурса получат денежные призы.





Сергей Мерцалов



