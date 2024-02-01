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15:00, 1 февраля 2024 года Более 13 тысяч орловцев приняли участие в сдаче нормативов ГТО в 2023 году Это на 1 688 человек больше, чем годом ранее.



Фото: портал Орловской области

Ход реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Орловской области обсудили на совещании, которое провел губернатор Андрей Клычков. По итогам 2023 года в сдаче нормативов ГТО поучаствовали 13 287 жителей региона, что на 1 688 больше, чем годом ранее. Знаки отличия получили 5 810 человек.



Как сообщает региональный инфопортал, в конце 2023 года в Краснозоренском и Хотынецком районах открыли центры тестирования. И теперь они функционируют во всех муниципальных образованиях Орловщины.



- Нам необходимо и дальше продолжать увеличивать количество орловцев, принимающих участие в сдаче нормативов ГТО. В первую очередь, это касается нашей молодежи. Это дает им не только возможность получить различные льготы, но, что самое главное, приобщаться к здоровому образу жизни, - отметил Андрей Клычков.





Сергей Мерцалов



