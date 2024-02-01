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14:30, 1 февраля 2024 года

В Ливны Орловской области доставят уникальную мироточащую икону

Чудотворный образ будет пребывать в городском Свято-Сергиевском кафедральном соборе.

Фото: архив "Вести-Орел"

По благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария, в Ливны доставят мироточивую Бачуринскую икону Пресвятой Богородицы "Умягчение злых сердец". Святыня будет пребывать в городе с 8 по 11 февраля.

Этот образ современной работы софринских мастеров. Его мироточение началось во дни прославления Матроны Московской в 1998 году. Молва о необычном явлении быстро распространилась.

Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", икона мироточит обильно и непрестанно. Также несколько раз было замечено и кровотечение образа - во время терактов в Беслане, на Дубровке в Москве, а также в начале проведения СВО на Украине.


Сергей Мерцалов
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