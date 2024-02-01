Главная » Новости



14:00, 1 февраля 2024 года В Орле определили финалистов конкурса "Воспитатель года" В муниципальном этапе приняли участие 36 человек.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

В 2024 году в муниципальном этапе всероссийского конкурса "Воспитатель года" решили принять участие 36 человек. Заключительное испытание прошло 31 января в детском саду №63.



Конкурс включал в себя два тура. В первом участники показали практический опыт работы в педагогическом мероприятии с детьми и мастер-классе. По итогам состязания жюри отобрали 15 полуфиналистов, рассказали в пресс-службе городской администрации.



Во втором туре оценивались интернет-портфолио. В итоге определились восемь лучших педагогов городских садов. Финалистами стали:



- Екатерина Ветрова (детский сад №96)

- Инна Володина (детский сад №75)

- Александра Драницына (детский сад №90)

- Оксана Петровичева (детский сад №7)

- Екатерина Рогачёва (детский сад №91)

- Ольга Свиридчук (детский сад №80)

- Гюзелия Сунгатуллина (детский сад №52)

- Александра Шалимова (детский сад №6)



Заключительным испытанием стал профессиональный разговор, где участники в формате круглого стола обсудили актуальные проблемы дошкольного образования. В феврале станет известно, кто станет победителем муниципального этапа и семь лауреатов, которые представят областную столицу на региональном этапе.





Сергей Силаев



