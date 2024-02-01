В Орловскую область привезли более 100 тысяч яиц из Словакии

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11:20, 1 февраля 2024 года
В Орловскую область привезли более 100 тысяч яиц из СловакииПродукцию доставили в Ливенский район.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
На предприятие Ливенского района Орловской области доставили более 100 тысяч яиц из Словакии. Выгрузка проходила по разрешению и под контролем управления Роспотребнадзора.
Специалисты обследовали товар. Все яйца оказались чистыми, без трещин, наростов и впадин. Всего в с начала года в регион ввезли из Словакии порядка 240 тысяч куриных яиц.
Сергей Силаев
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