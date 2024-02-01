четверг 1.02.2024 09:13:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

7:30, 1 февраля 2024 года

Орловцы могут рассказать о своих родственниках, участвовавших в боях за Ленинград

Медиаресурс, посвященный 80-летию полного освобождения города на Неве, появится в "Бунинке".

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская областная библиотека имени Бунина подготовила цикл материалов о защитниках блокадного Ленинграда. В их числе: Абрам Израилевич Миркин, Александр Александрович Липов, Тамара Михайловна Могилевцева, Борис Владимирович Антипов, Леонид Игнатьевич Греков, Николай Иванович Маккавеев, Даниил Яковлевич Сотников, Борис Борисович Борисов. Материалы опубликованы в официальной группе библиотеки соцсети "ВКонтакте".

Орловцы также могут поучаствовать в создании медиаресурса, посвященного 80-летию освобождения города на Неве от фашистов. Для этого необходимо написать по адресу: leningradskoespasibo.orel@yandex.ru.

- Мы обращаемся ко всем орловцам, чьи родственники участвовали в боях за Ленинград, оказывали помощь блокадному городу, кто учился в послевоенном Ленинграде, чьи педагоги приехали из Ленинграда, кто встречался с деятелями культуры Ленинграда, приезжавшими к нам в Орел после окончания войны. Расскажите о них, - говорится в посте, размещенном на странице областной библиотеки.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.