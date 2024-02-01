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7:30, 1 февраля 2024 года Орловцы могут рассказать о своих родственниках, участвовавших в боях за Ленинград Медиаресурс, посвященный 80-летию полного освобождения города на Неве, появится в "Бунинке".



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская областная библиотека имени Бунина подготовила цикл материалов о защитниках блокадного Ленинграда. В их числе: Абрам Израилевич Миркин, Александр Александрович Липов, Тамара Михайловна Могилевцева, Борис Владимирович Антипов, Леонид Игнатьевич Греков, Николай Иванович Маккавеев, Даниил Яковлевич Сотников, Борис Борисович Борисов. Материалы опубликованы в официальной группе библиотеки соцсети "ВКонтакте".



Орловцы также могут поучаствовать в создании медиаресурса, посвященного 80-летию освобождения города на Неве от фашистов. Для этого необходимо написать по адресу: leningradskoespasibo.orel@yandex.ru.



- Мы обращаемся ко всем орловцам, чьи родственники участвовали в боях за Ленинград, оказывали помощь блокадному городу, кто учился в послевоенном Ленинграде, чьи педагоги приехали из Ленинграда, кто встречался с деятелями культуры Ленинграда, приезжавшими к нам в Орел после окончания войны. Расскажите о них, - говорится в посте, размещенном на странице областной библиотеки.





Сергей Мерцалов



