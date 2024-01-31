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19:30, 31 января 2024 года В Орле наградили педагогов, ставших лауреатами всероссийских и региональных конкурсов Торжественная церемония состоялась в Орловском театре кукол.



Фото: портал Орловской области

Орловские педагоги, которые стали лауреатами и дипломантами всероссийских и региональных конкурсов, получили заслуженные награды. Торжественная церемония состоялась 31 января.



Оваций удостоились 95 педагогов из Орла и районов области. Они участвовали в конкурсах профессионального мастерства, лучших практик внеурочной деятельности, "Учитель здоровья" и "Лучшие няни России", региональной олимпиаде школьников по финансовой грамотности, а также в фестивале региональных инновационных площадок.





Кроме того, на сцене театра кукол сегодня поздравили 11 семей, которые участвовали в региональном конкурсе "Воспитываем здоровых и счастливых" и конкурсе хоровых и вокальных коллективов образовательных организаций. Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



