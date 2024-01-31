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21:00, 31 января 2024 года

245 лет назад Орел стал центром орловского наместничества

История Орловской области началась у пересечения рек Оки и Орлика.



Госучреждения в Орле появились после того, как город стал центром провинции. А первым, кто выделил его среди своих "старших" братьев, был царь Петр Первый.

- В 1719 году он делает Орел центром провинции, в которую входила практически вся территория Орловской области в ее нынешних границах. А в Орле начинают строится каменные здания, - рассказал краевед Виктор Ливцов.

Одним из первых каменных сооружений был Богоявленский храм. Но после приобретения особого статуса появились и другие здания. В январе 1779 года открылись присутственные места, наместническое правление, казенная палата, а также городовой магистрат и совестный суд.

Торжественное празднование основания Орловской губернии и наместничества прошло под колокольный звон перед Богоявленской церковью. Уже в ту пору Орел являлся всероссийским центром хлебной торговли. Ведь когда-то на Оке были огромные пристани, а на берегу располагался рынок.

Все это происходило во времена Царской России. С новой властью пришли и новые порядки. В 1928 году Орловщина вошла в состав Центрально-Черноземной области, а уже через 6 лет оказалась в Курской. В 1937-м название и границы вернули, но Богоявленский храм решили закрыть. Потом его приспособят под городской кукольный театр. И только в 1954 году Орловская область приобрела современные границы. А еще через 40 лет началось восстановление исторического храма.


Антон Сорокин
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