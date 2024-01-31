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20:00, 31 января 2024 года На Орловщине зимой выращивают клубнику Теплица работает в Кромском районе.







Сезон урожая клубники короткий. При хорошей погоде алые ягоды можно собирать в июне и июле. Но есть исключение. Ремонтантные сорта плодоносят круглый год, если для них создать специальные условия. Такой целью три года назад задалась семья Пашковых из Кромского района.



Теплицу Иван Пашков сделал сам. На строительство ушло пять лет и два миллиона рублей от продажи квартиры.



Для выращивания капризной ягоды нужны особые условия. Температура в теплице поддерживается в автоматическом режиме. Днем 20-22 градусов, ночью - около 8. Даже вода для полива специально подготовленная - насыщенная витаминами и микроэлементами. Стеллажи тоже самодельные - трехярусные. Благодаря им на 150 квадратных метрах можно получить в три раза больше урожая.



В планах у семьи Пашковых построить еще одну теплицу, чтобы ягод стало больше, а потребители найдутся.





Татьяна Тимохина



