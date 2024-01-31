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19:00, 31 января 2024 года Юные орловцы шьют вещи для бойцов СВО Ребята из Болхова также мастерят окопные свечи и плетут маскировочные сети.







Воспитанники Болховской школы-интерната помогают орловцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Шьют балаклавы, постельное белье, рукавицы, плетут маскировочные сети - все в свободное время.



Самые младшие рисуют поздравительные открытки для бойцов, а ребята постарше пишут письма. Для них распечатали специальные бланки и сделали конверты.



– Чтобы дети понимали сложившуюся сложную ситуацию в нашей стране. Чтобы они понимали тяжесть горя и переживания матерей, жен, которые отправили на специальную военную операцию своих дорогих мужей, сыновей, - сказала учитель русского языка и литературы Болховской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ОВЗ Людмила Химушкина.



Есть в образовательном учреждении уголок памяти в честь погибших земляков. Среди них сыновья троих сотрудниц.





Татьяна Тимохина



