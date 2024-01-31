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18:30, 31 января 2024 года Орловские волонтеры спешат на помощь ветеранам и семьям участников СВО Отделение Всероссийского движения "Волонтеры Победы" в Мценске отмечает 5-летие.







На сегодняшний день в ряду мценских добровольцев - 595 молодых и активных людей. Практически каждый день они помогают ветеранам войны и семьям участников СВО, проводят патриотические мероприятия.



- К победам готов! Этот настрой, я думаю, стал примером для ребят. Это их подвиг, что они стремятся к лучшему, к победе, - отметил заместитель начальника управления по реализации общественно-патриотических проектов администрации Орловской области Андрей Сиротов.



Ответственность, неранодушие, знание истории, любовь к стране и гордость за Великую Победу, постоянное развитие и уважение к старшим - вот основные девизы "Волонтеров Победы". И этой правдой они готовы делиться с окружающими - рассказывать о достижениях нашей страны, гордиться ее прошлым и будущим, помогать ветеранам, которые подарили мир и героям, которые сейчас защищают Россию.



За свою 5-летнюю историю мценские волонтеры становились победителями Всероссийского конкурса "Моя семья - моя история", были инициаторами проведения Всероссийского онлайн-конкурса "Строки опаленные войной" и других мероприятий. Сохранять память подвигов великих предков неравнодушные активисты продолжат и дальше, и очень надеются, что в будущем они получат постоянную прописку.





Юлия Опанасюк



