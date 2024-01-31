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17:30, 31 января 2024 года

Орловцам рассказали об одном из лучших памятников классицизма в регионе

Свои двери для прихожан Крестовоздвиженский храм открыл в 1818 году.



Крестовоздвиженский храм в городе Мценске - ровесник Ивана Сергеевича Тургенева. Он был возведен на средства купца Ивана Барыкова по проекту известного архитектора Авраама Мельникова. В 1826 году здесь останавливалась царская семья Романовых, а в храме с 23 по 26 января находилось тело императора Александра Первого.

Во время Великой Отечественной войны церковь, хоть и полностью была под прицелом фашистов, благодаря молитвам жителей Мценска смогла выстоять.

- Храм вообще расстреливали в упор и он устоял, самое большое разрушение принесла авиабомба. Крыши и сводов не было, было все разрушено, - рассказала прихожанка Елена Осакина.

После храм, который является памятником архитектуры, поставили под государственную охрану. Вновь колокольный звон здесь раздался в 1999 году. А в 2001-м настоятелем Крестовоздвиженского храма стал протоиерей Юлий Боронтов. Приобрести алтарь и иконостас помогли благотворители. Что-то приобретали силами прихода. И вот уже больше 20 лет тропа, проложенная прихожанами к храму, не зарастает.


Юлия Опанасюк
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