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9:00, 1 февраля 2024 года В Орле отметят юбилей сочинской Олимпиады Она состоялась 10 лет назад.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

14 января 2014 года Орел принял эстафету Олимпийского огня. Она продлилась почти 28 километров, факел несли около сотни человек.



Юбилей масштабного спортивного события в Орле отметят олимпийскими уроками и спортивными праздниками. Представители спортивного совета Орловской области, училища олимпийского резерва встретятся с учениками школ №33,№10 и №51.



Завершится череда праздничных мероприятий масштабным днем зимних видов спорта. Он пройдет 17 февраля на Ледовых аренах Орла. В программе: хоккейный турнир, показательные выступления фигуристов, эстафеты, зимние забавы.





Анастасия Дорохова



