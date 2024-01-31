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16:30, 31 января 2024 года

Евгений Платонов стал чемпионом Орловской области по шахматам

Турнир длился девять дней.



В Орле завершился региональный турнир шахматам с классическим контролем времени. Сильнейших выявили в группах мастеров и любителей.

На первое место в группе "А" претендовали сразу четыре спортсмена. Один из них - тренер Андрей Селенский. Перед партией спортсмен волновался.

Я в шоке. Сейчас боюсь, не знаю, что делать. Я играю черными, мне надо побеждать, а соперник сильный, страшно, - сказал участник чемпионата Орловской области по шахматам Андрей Селенский.

Собраться с мыслями опытный спортсмен так и не смог. Он остался четвертым в итоговой таблице. Третье место занял Николай Оленин, второе - Федор Степочкин, а первое - Евгений Платонов.

В группе "Б" победу одержал Роман Лобоцкий, второе место - у Максима Чечелева, третье - у Нахаловой Елизаветы. Прошедший турнир приятно удивил организаторов.

Этот турнир выгодно отличается от прошлого, позапрошлого года. То есть, люди не остались дома, пошли играть в шахматы. Молодые ребята растут. Они оказывают серьезнейшее давление на наших признанных мастеров, - отметил директор Орловской шахматно-шашечной спортивной школы Андрей Лунев.

Следующим большим состязанием для орловских шахматистов станет первенство ЦФО по рапиду и блицу. Соревнования пройдут 21-23 февраля.


Анастасия Дорохова
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