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15:00, 31 января 2024 года В зоне проведения СВО погиб орловец Владимир Попов Наш земляк сражался на Купянском направлении.



Фото: Елена Мигунова

18 января 2024 года на фронте погиб уроженец Дмитровского района Владимир Попов. О гибели бойца сообщила депутат Дмитровского горсовета Елена Мигунова.



Владимир Сергеевич Попов родился в Дмитровском районе в 1980 году. Весной 2023-го он заключил контракт с Минобороны и отправился на передовую. Наш земляк был водителем-механиком боевой машины пехоты.



- В тpудный чac oн не пoбoялcя вcтaть нa зaщиту Рoдины, пoкaзaв cебя дoблеcтным вoинoм и пpедaнным пaтpиoтoм cвoей cтpaны. Именнo тaким - чеcтным, cмелым - зaпoмнят егo poдные и дpузья. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда останутся в наших сердцах, - написала в соцсетях Елена Мигунова.



Глубокие соболезнования родным и близким Владимира Попова выразили волонтеры инициативной группы "Своих Не Бросаем ДмитроVск57".









Сергей Мерцалов



