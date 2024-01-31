В зоне проведения СВО погиб орловец Владимир Попов
Наш земляк сражался на Купянском направлении.
Фото: Елена Мигунова
18 января 2024 года на фронте погиб уроженец Дмитровского района Владимир Попов. О гибели бойца сообщила депутат Дмитровского горсовета Елена Мигунова.
Владимир Сергеевич Попов родился в Дмитровском районе в 1980 году. Весной 2023-го он заключил контракт с Минобороны и отправился на передовую. Наш земляк был водителем-механиком боевой машины пехоты.
- В тpудный чac oн не пoбoялcя вcтaть нa зaщиту Рoдины, пoкaзaв cебя дoблеcтным вoинoм и пpедaнным пaтpиoтoм cвoей cтpaны. Именнo тaким - чеcтным, cмелым - зaпoмнят егo poдные и дpузья. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда останутся в наших сердцах, - написала в соцсетях Елена Мигунова.
Глубокие соболезнования родным и близким Владимира Попова выразили волонтеры инициативной группы "Своих Не Бросаем ДмитроVск57".