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17:00, 31 января 2024 года В павильоне Орловской области на ВДНХ продолжается Неделя образования и культуры Свою программу представили студенты ОГИК.



Фото: тг-канал "Орловская область"

На выставке "Россия" в Москве продолжается Неделя образования и культуры. В этот раз посетителей орловского стенда порадовали студенты Орловского государственного института культуры.



Помимо песен и плясовых гости выставки смогли самостоятельно сделать уникальный рушник в технике орловский спис, посмотреть мультфильм об основании города Орла, стать героями инсценировки произведений Ивана Тургенева. Кроме того, они снялись в короткометражке и сфотографировались с актерами в театральных костюмах. А любители древности прошли квиз "Как одевались наши предки".



Как сообщает тг-канал "Орловская область", посетители орловского стенда отправили своим друзьям открытки с видами Орловщины и сургучовой печатью, а также научились делать тактильные книги и открытки для детей с нарушениями зрения.





Сергей Мерцалов



