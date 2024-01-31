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17:00, 31 января 2024 года

В павильоне Орловской области на ВДНХ продолжается Неделя образования и культуры

Свою программу представили студенты ОГИК.

Фото: тг-канал "Орловская область"

На выставке "Россия" в Москве продолжается Неделя образования и культуры. В этот раз посетителей орловского стенда порадовали студенты Орловского государственного института культуры.

Помимо песен и плясовых гости выставки смогли самостоятельно сделать уникальный рушник в технике орловский спис, посмотреть мультфильм об основании города Орла, стать героями инсценировки произведений Ивана Тургенева. Кроме того, они снялись в короткометражке и сфотографировались с актерами в театральных костюмах. А любители древности прошли квиз "Как одевались наши предки".

Как сообщает тг-канал "Орловская область", посетители орловского стенда отправили своим друзьям открытки с видами Орловщины и сургучовой печатью, а также научились делать тактильные книги и открытки для детей с нарушениями зрения.


Сергей Мерцалов
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