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12:55, 31 января 2024 года Два орловских хоккеиста начнут подготовку к чемпионату мира Самвел Давтян и Спартак Савватеев попали в расширенный состав сборной Армении.



Фото: архив

Чемпионат мира по хоккею пройдет весной 2025 года в Швеции и Дании. Сборная Армении проведет несколько сборов в течении года по итогам которых определится окончательный состав.



Напомним, оба орловских хоккеиста выступали за студенческую хоккейную команду Орловского государственного университета. Самвэл Давтян – экс-капитан сборной ОГУ, сейчас – завершил карьеру в студенческой лиге. Спартак Савватеев – действующий участник вузовской лиги.







Анастасия Дорохова



