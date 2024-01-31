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11:20, 31 января 2024 года

В Орле в 2024 году появится 16 остановочных павильонов

Часть объектов начали уже монтировать.



В областном центре начали монтировать остановочные павильоны. Работы ведутся на улице Комсомольской. Еще 14 остановок приведут в порядок.

В то же время жители деревни Малая Куликовка Орловского округа вынуждены ждать маршрутку под открытым небом. Чтобы уехать на работу или учебу, люди вынуждены стоять практически на проезжей части.

Такая же ситуация и в деревне Грачевка. Дети стоят на оживленной дороге, остановки нет. На многочисленные жалобы отреагировал департамент дорожного хозяйства. Сейчас разрабатывается документация на установку трех павильонов "Орел-Тамбов-Малая Куликовка-Зяблое".

Для этого нужны благоприятные условия. Мы будем делать полосу ускорения, полосу замедления, нормальные остановочные павильоны и планируем к этим работам приступить в мае месяце. А так, документация уже разработана, готова, - отметил заместитель руководителя "Орелгосзаказчика" Николай Головко.


Эльза Ахмедбекова
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