Орловское предприятие обеспечит энергией ИТ-Технопарк в "Москва-Сити"
Компания уже изготовила и поставила восемь контейнерных электростанций.
Производство блок-контейнеров для энергетического оборудования развернули на территории опережающего развития "Мценск" в Орловской области. Проект по обеспечению электроснабжением центра обработки данных в "Москва-Сити" реализует группа компаний "ЭнергоПроф".
Как сообщаетрегиональный инфопортал, компания изготовила и поставила на столичный ИТ-объект уже восемь контейнерных электростанций. Продолжаются поэтапные испытания оборудования. В них участвуют специалисты из Мценска и Москвы. Полностью запустить центр обработки данных планируют в 2024 году.