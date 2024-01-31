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9:00, 31 января 2024 года Орловское предприятие обеспечит энергией ИТ-Технопарк в "Москва-Сити" Компания уже изготовила и поставила восемь контейнерных электростанций.





Производство блок-контейнеров для энергетического оборудования развернули на территории опережающего развития "Мценск" в Орловской области. Проект по обеспечению электроснабжением центра обработки данных в "Москва-Сити" реализует группа компаний "ЭнергоПроф".



Как сообщает региональный инфопортал, компания изготовила и поставила на столичный ИТ-объект уже восемь контейнерных электростанций. Продолжаются поэтапные испытания оборудования. В них участвуют специалисты из Мценска и Москвы. Полностью запустить центр обработки данных планируют в 2024 году.





Сергей Мерцалов



