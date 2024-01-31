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20:30, 30 января 2024 года Жителя Орла подозревают в демонстрации запрещенной символики Свои татуировки он показывал в общественных местах и СИЗО.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя за публичное демонстрирование символики экстремистской организации. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области, татуировку посторонним людям он показывал в общественных местах Свердловского района, а также в СИЗО номер один, где отбывал наказание с июля по сентябрь 2023 года.



Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление. По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время продолжается сбор доказательной базы.





Сергей Мерцалов



