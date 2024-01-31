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18:30, 30 января 2024 года Орловцы доставили большую посылку в район Сватово Луганской Народной Республики Груз передали бойцам из 12-го танкового полка, который сражается на Купянском направлении.



Фото: Сергей Лежнев

Сбор и доставку посылки для танкистов организовали благодаря вкладу орловского бизнеса и неравнодушным жителям. Закупили все, о чем просили бойцы. Среди них немало наших земляков.



Газовые баллоны, печи на солярке, настольные газовые плиты, масксети, 50 комплектов теплых зимних вещей и 50 комплектов зимних маскировочных костюмов - все это приобрели в самые короткие сроки. Также ребятам отправили стройматериалы для возведения блиндажей.



- От имени всех жителей региона поблагодарили земляков за боевую работу. Танковые экипажи выполняют одну из ключевых ролей в сражениях СВО, решают множество задач: помогают бороться с артиллерией противника, поддерживают пехоту, бьют по стационарным целям. Они хорошо знают цену поддержке, командной работы и сплоченности. Спасибо, парни, за работу! Вся Орловщина с вами!, - отметил в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Сергей Мерцалов



