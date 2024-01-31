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19:00, 30 января 2024 года

Евгений Рагулькин продолжит выступать за ФК "Орел"

C лучшим голеадором команды подписали профессиональный контракт.

Фото: архив "Вести-Орел"

Лучший бомбардир первенства СФФ "Центр" Евгений Рагулькин остается в футбольном клубе "Орел". 30 января с игроком подписали профессиональный контракт. Об этом сообщили в соцсетях команды. 

Напомним, что Рагулькин в минувшем сезоне забил 26 голов. Также он стал лучшим голеадором Кубка СФФ "Центр". В финале турнира орловский футболист отличился четыре раза.

На данный момент кроме Евгения Рагулькина контракт с орловской командой подписали: Артем Лукша, Сергей Лузин, Георгий Борисов, Дмитрий Меркулов, Дмитрий Копылов, Данил Кузьмин, Никита Красов, Кирилл Лукьянчиков и Дмитрий Мироненко. Новым игроком в коллективе стал Сергей Хмелевской, который перешел в ФК "Орел" из лискинского "Локомотива".


Сергей Мерцалов
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