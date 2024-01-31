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7:30, 31 января 2024 года Более 115 тысяч тонн зерна экспортировали из Орловской области с начала года Подкарантинную продукцию отправили в регионы РФ.



Фото: архив "Вести-Орел"

С начала 2024 года из Орловской области вывезли более 115 тысяч тонн зернобобовых культур и продуктов их переработки. Товар отгрузили в Краснодарский край, Тульскую, Астраханскую, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Липецкую, Брянскую и Белгородскую области.



Около 90% от всего вывезенного объема продукции составило зерно злаковых и бобовых культур, 10% - продукты переработки зерна (шроты, жмыхи, мука, крупы, солома). Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов



