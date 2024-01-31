среда 31.01.2024 01:37:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:30, 30 января 2024 года

Орловцы с утра до вечера плетут маскировочные сети для фронта

Нашим защитникам активно помогает волонтерская организация "Войско заботы".



Орловские волонтеры продолжают оказывать помощь фронту. Маскировочные сети для своих земляков изготавливают участники волонтерской организации "Войско заботы". Без такой защиты на передовой не обойтись.

- Мужчины делают специальные антидроновые козырьки, а сверху натягивают маскировочные сети. Такую конструкцию затем устанавливают на танки, - рассказала Ирина Салтанова, руководитель волонтерской организации "Войско заботы".

Работа кипит с раннего утра до позднего вечера. Волонтеры сменяют друга друга и учат новичков. Плести сложно только в начале, когда надо было разобраться со схемой. Дальше работа идет практически на автомате, тем более многие занимались вязанием, кружевоплетением или маркаме.

Зимой сети плетут из белых и серых лент, в теплое время года их изготавливают из зеленого и коричневого спандбонда. В очередной гуманитарной посылке масксети отправят на передовую вместе со святыми оберегами.


Татьяна Тимохина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.