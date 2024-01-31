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19:30, 30 января 2024 года Орловцы с утра до вечера плетут маскировочные сети для фронта Нашим защитникам активно помогает волонтерская организация "Войско заботы".







Орловские волонтеры продолжают оказывать помощь фронту. Маскировочные сети для своих земляков изготавливают участники волонтерской организации "Войско заботы". Без такой защиты на передовой не обойтись.



- Мужчины делают специальные антидроновые козырьки, а сверху натягивают маскировочные сети. Такую конструкцию затем устанавливают на танки, - рассказала Ирина Салтанова, руководитель волонтерской организации "Войско заботы".



Работа кипит с раннего утра до позднего вечера. Волонтеры сменяют друга друга и учат новичков. Плести сложно только в начале, когда надо было разобраться со схемой. Дальше работа идет практически на автомате, тем более многие занимались вязанием, кружевоплетением или маркаме.



Зимой сети плетут из белых и серых лент, в теплое время года их изготавливают из зеленого и коричневого спандбонда. В очередной гуманитарной посылке масксети отправят на передовую вместе со святыми оберегами.





Татьяна Тимохина



