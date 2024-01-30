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14:50, 30 января 2024 года В Орловской области продолжают помогать бойцам, вернувшимся с СВО Им оказывают психологическую, юридическую и медицинскую помощь.







В филиал фонда "Защитники Отечества" в Орловской области за поддержкой уже обратились более тысячи человек. Это не только военнослужащие, но и их родственники.



Так, 48-летний ветеран боевых действий Виктор Трубников сейчас живет с аппаратом Елизарова. Для него подняться на предпоследний этаж – испытание на грани возможностей.



Виктор родился в Лисичанске, ранение в зоне СВО получил на Изюмском направлении. После выписки из военного госпиталя мужчине требовалась установка аппарата Илизарова, чтобы перебитые кости срослись.



В орловском филиале фонда "Защитники Отечества" помогли собрать документы на госпитализацию в Курган, однако за пределы Орловщины выезжать не потребовалось. Координатор фонда круглые сутки на связи со своим подопечным. Так, Виктору помогли оформить доплату к пенсии.



– Тяжело человеку было самому собирать пакет документов, отправлять его. Пришла, забрала у него заявление и в социальной защите оформила эту доплату, - рассказала социальный координатор фонда "Защитники Отечества" в Орловской области Екатерина Данилина.





Мария Семак



