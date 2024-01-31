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17:30, 30 января 2024 года
Митрополит Орловский и Болховский доставил на передовую автомобиль "Нива"Также архипастырь передал военным гуманитарный груз.
Фото: Орловская митрополия
Митрополит Орловский и Болховский Тихон доставил в зону проведения СВО 1,5 тонны гуманитарного груза и легковой автомобиль. Владыка передал нашим бойцам все, о чем они просили.
В посылку вошло: двухкамерный холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, строительные материалы, солдатские одеяла, спальные мешки, туристические коврики, удлинители, рукомойники, ведра, тазы, инструменты для уборки, тапки, продукты питания, одноразовая посуда, гантели и гитара. Также Глава Орловской митрополии привез нашим ребятам лекарства, костыли, стойки для капельниц, хирургические пеленки и медицинские перчатки.
Кроме того, митрополит Тихон передал бойцам автомобиль "Нива". Внедорожник поможет оперативно доставлять в зоне СВО лекарства и медицинское оборудование. Также архипастырь пообщался с воинами и благословил их на служение Отечеству. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Сергей Мерцалов