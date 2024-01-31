среда 31.01.2024 01:37:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:30, 30 января 2024 года

Митрополит Орловский и Болховский доставил на передовую автомобиль "Нива"

Также архипастырь передал военным гуманитарный груз.

Фото: Орловская митрополия

Митрополит Орловский и Болховский Тихон доставил в зону проведения СВО 1,5 тонны гуманитарного груза и легковой автомобиль. Владыка передал нашим бойцам все, о чем они просили.


В посылку вошло: двухкамерный холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, строительные материалы, солдатские одеяла, спальные мешки, туристические коврики, удлинители, рукомойники, ведра, тазы, инструменты для уборки, тапки, продукты питания, одноразовая посуда, гантели и гитара. Также Глава Орловской митрополии привез нашим ребятам лекарства, костыли, стойки для капельниц, хирургические пеленки и медицинские перчатки.

Кроме того, митрополит Тихон передал бойцам автомобиль "Нива". Внедорожник поможет оперативно доставлять в зоне СВО лекарства и медицинское оборудование. Также архипастырь пообщался с воинами и благословил их на служение Отечеству. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.