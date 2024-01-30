Орловцы готовят очередную посылку в зону проведения СВО

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15:30, 30 января 2024 года
Орловцы готовят очередную посылку в зону проведения СВОПункт сбора помощи работает на площадке Штаба общественной поддержки.
Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"
Очередной груз для наших военных, которые участвуют в спецоперации, собирают в Штабе общественной поддержки Орловской области. Помочь может каждый желающий.
Для формирования гуманитарного груза необходимы отопительные печи, дизельные генераторы, маскировочные сети, газовые баллоны, сварочный аппарат, инструменты и продукты питания длительного хранения.
- Прошу всех, у кого есть возможность, принять участие в формировании очередной посылки нашим военным, - сказал руководитель волонтерского центра "Единой России", первый заместитель председателя регионального заксобрания Михаил Вдовин.
Штаб общественной поддержки расположен по адресу: город Орел, Пролетарская Гора, дом 11. Телефон: +7 4862-43-33-32.
Сергей Мерцалов