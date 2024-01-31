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20:00, 30 января 2024 года Улицы Орла будут обрабатывать химическими реагентами Новый состав придет на смену традиционной пескосоляной смеси.



Фото: архив "Вести-Орел"

Со следующего года дороги и тротуары города Орла будут обрабатывать химическими реагентами. Об этом во время общения с горожанами в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Пескосолянка не дает такого эффекта, как хотят жители, чтобы это было сразу, все растаяло, и на следующий день уже ничего нет. Все-таки пескосолянка - это наш с вами старый, проверенный способ, но не столь эффективно работает, - отметил глава региона.



Клычков подчеркнул, что закуплено большое количество техники для уборки улиц. Однако вопрос с гололедом остается открытым. Люди продолжают жаловаться на нечищеные тротуары, поэтому власти приняли решение закупить дополнительную партию химических реагентов для обработки дорог.



- Дал поручение закупить на текущий момент и на следующий период, в том числе и химические реагенты, - сказал губернатор.





Сергей Мерцалов



