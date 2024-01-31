Улицы Орла будут обрабатывать химическими реагентами
Новый состав придет на смену традиционной пескосоляной смеси.
Фото: архив "Вести-Орел"
Со следующего года дороги и тротуары города Орла будут обрабатывать химическими реагентами. Об этом во время общения с горожанами в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Пескосолянка не дает такого эффекта, как хотят жители, чтобы это было сразу, все растаяло, и на следующий день уже ничего нет. Все-таки пескосолянка - это наш с вами старый, проверенный способ, но не столь эффективно работает, - отметил глава региона.
Клычков подчеркнул, что закуплено большое количество техники для уборки улиц. Однако вопрос с гололедом остается открытым. Люди продолжают жаловаться на нечищеные тротуары, поэтому власти приняли решение закупить дополнительную партию химических реагентов для обработки дорог.
- Дал поручение закупить на текущий момент и на следующий период, в том числе и химические реагенты, - сказал губернатор.