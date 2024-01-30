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14:00, 30 января 2024 года В поликлинике №3 Орла заработал цифровой маммограф Комплекс будут использовать для выездной работы.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Средства на передвижной цифровой маммограф выделили из резервного фонда правительства. Всего Минпромторг закупил для регионов 99 таких комплексов для флюорографии и маммографии. Два досталось Орловщине, рассказали в пресс-службе правительства региона.



– Мобильный кабинет обладает хорошей тепло и шумоизоляцией. Система ускоренного обогрева фургона позволяет начать полноценную работу комплекса всего за полчаса даже при серьезных отрицательных температурах за окном. Тепловая завеса перед процедурной сделает исследование максимально комфортным для пациентов, - сообщили в пресс-службе областного правительства .



Маммография является обязательным исследованием в диспансеризации для диагностики заболеваний молочных желез. Специалисты советуют после 40 лет раз в два года проходить женщинам этот важный скрининг.





Сергей Силаев



