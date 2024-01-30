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12:55, 30 января 2024 года Орловщина продолжает помогать бойцам СВО Из Орла отправлена очередная посылка.







Гуманитарные посылки в Орловской области для участников специальной военной операции формируются ежедневно. Не стоят в стороне студенты и преподаватели. В свободное время они узнают, что нужно на передовой, а затем закупают необходимое.



Среднерусский штаб президентской академии в Орле включил в последнюю посылку генераторы, тепловые пушки, продовольствие и не только. Машины отправились в Донецкую Народную Республику.



– Два КАМАЗа загрузим и отвезем, завтра будем, надеюсь в Макеевке, - сказал директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Павел Меркулов.



Помощь отправляется каждый месяц. За время специальной военной операции отправили более 30 КАМАЗов с гуманитарной помощью.





Вести-Орёл



