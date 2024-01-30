Орловщина продолжает помогать бойцам СВО

Гуманитарные посылки в Орловской области для участников специальной военной операции формируются ежедневно. Не стоят в стороне студенты и преподаватели. В свободное время они узнают, что нужно на передовой, а затем закупают необходимое.
Среднерусский штаб президентской академии в Орле включил в последнюю посылку генераторы, тепловые пушки, продовольствие и не только. Машины отправились в Донецкую Народную Республику.
– Два КАМАЗа загрузим и отвезем, завтра будем, надеюсь в Макеевке, - сказал директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Павел Меркулов.
Помощь отправляется каждый месяц. За время специальной военной операции отправили более 30 КАМАЗов с гуманитарной помощью.