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11:17, 30 января 2024 года В Орловской области пассажир "ВАЗа" погиб в столкновении с деревом Трагедия случилась на дороге "Орел-Редькино".



Фото: Госавтоинспекция

Водитель "десятки" 20 лет ехал 29 января по дороге "Орел-Гать-Лавров-Редькино" со стороны деревни Лаврово. На 19-м километре молодой человек не справился с управлением и врезался в дерево.



Как сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции, 22-летний пассажир скончался на месте до прибытия скорой помощи. Всего за сутки в регионе произошло 14 ДТП, в которых пострадал один человек, один погиб.





Сергей Силаев



