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10:48, 30 января 2024 года Четыре предприятия могут стать резидентами ОЭЗ "Орел" Об этом сообщил губернатор.







Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 29 января заявил, что четыре предприятия могут стать резидентами особой экономической зоны "Орел".



– Абсолютно точно на ближайшие годы мы выполним все планы. Радует, что создаются новые рабочие места, новые инвестпроекты на фоне всех сложностей сегодня реализуются, - отметил глава региона.





Сергей Силаев



