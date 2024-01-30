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11:00, 30 января 2024 года Под Орлом появится Аллея Героев Донбасса Мемориал возведут в поселке Биофабрика.







Под Орлом в поселке Биофабрика появится Аллея Героев Донбасса. Она дополнит существующий мемориал – братскую могилу, где захоронены 52 красноармейца.



Согласно контракту, первый этап реконструкции пройдет с 1 марта по 2 сентября. На благоустройство потратят 4,3 миллиона рублей.



Проект разработан таким образом, что существующее захоронение затронуто не будет, работы пройдут вокруг братской могилы. Эскизы предусматривают несколько памятных плит и памятник, вокруг которого установят скамейки, урны и фонари.





Сергей Силаев



