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10:19, 30 января 2024 года

Платформа "Смотрим" опубликовала документальный фильм "Пароход времени" от орловских дайверов

Картина длится почти полчаса.


Россияне могут посмотреть картину "Пароход времени" на платформе "Смотрим". Уникальные подводные исследования от участников орловского клуба подводного плавания "Диво" позволили "оживить" затонувший 80 лет назад на Ладоге теплоход alamon luostari. Судно воссоздали с помощью 3D-технологий.

На дне северной части Ладоги командой дайверов ДИВО был обнаружен подводный объект, который ранее не был отмечен ни на одной навигационной карте крупнейшего в Европе пресноводного озера. Погружение позволило установить, что это корабль. Как и когда он там оказался? Как называется это судно? В чем причина его гибели? На эти и другие вопросы отвечает документальный фильм "Пароход времени", - рассказали на платформе "Смотрим".

Автор фильма - Сергей Куликов, текст читает Петр Вершинин. Картина длится 26 минут. Посмотреть можно здесь.


Сергей Силаев
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