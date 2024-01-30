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20:30, 29 января 2024 года Ушел из жизни ветеран российского телевидения, заслуженный деятель искусств - Борис Каплан Ему было 98 лет.





Почти четверть века Борис Каплан проработал на Центральном телевидении, в основном в Литдраме - Главной редакции литературно-драматических программ.



Участвовал в создании проекта "Следствие ведут знатоки", циклов "Театральные встречи", "По музеям и выставочным залам", "Рассказы о художниках". Он был бессменным редактором писателя и ведущего Ираклия Андроникова. Вместе с ним создал новый для телевидения жанр - "устный рассказ", который сразу же полюбился зрителям.



Борис Каплан неоднократно бывал в Орле, был участником телевизионных программ ГТРК "Орел", читал лекции и встречался с журналистами компании, много и интересно рассказывал о самых любопытных телевизионных историях и событиях.





Вести-Орёл



